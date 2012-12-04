Arda Turan Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat flaş bir iddia ortaya atarak Atletico'lu yıldızın adresini Kadıköy olarak gösterdi...
Beyaz Tv'de Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Özat, Galatasaray'ın eski futbolcusu için "Arda bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.
BASKET TAKIMINI ZİYARETİ OLAY OLMUŞTU
Milli futbolcu Arda Turan, Euroleague'deki Real Madrid maçı için İspanya'ya giden Fenerbahçe Ülker kafilesini ziyaret etmiş ve bu ziyaret nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.