Arda Turan Fenerbahçe'ye gelecek

Milli futbolcu Arda Turan, Euroleague'deki Real Madrid maçı için İspanya'ya giden Fenerbahçe Ülker kafilesini ziyaret etmiş ve bu ziyaret nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.

Beyaz Tv'de Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Özat, Galatasaray'ın eski futbolcusu için "Arda bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat flaş bir iddia ortaya atarak Atletico'lu yıldızın adresini Kadıköy olarak gösterdi...

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