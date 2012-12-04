Avrupa kupalarında 243. maçında

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA şampiyonlar ligi'nde 138, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 71, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 242 maç oynadı.

Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, geride kalan 242 maçta 92 galibiyet ve 87 yenilgi alırken, 63 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 339 gol göndermeyi başaran "Cim Bom", kalesinde ise 342 gol gördü.

Avrupa karnesi

Galatasaray takımının tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

-----------------------------------------------------------

Ş.K.Kupası/Şamp. Ligi 138 50 34 54 179 195

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Avrupa Ligi 71 29 22 20 116 91

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

-----------------------------------------------------------

Toplam 242 92 63 87 339 342

Deplasman performansı başarılı

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde özellikle deplasman maçlarındaki performansı beğeni topladı.

(H) Grubu'ndaki ilk maçında Manchester United'a konuk olan ve 1-0 yenilmesine karşın başarılı bir futbol ortaya koyan "Cim Bom", CFR Cluj deplasmanından ise 3-1'lik sonuçla galip ayrılıp, çok önemli puanları hanesine yazdırmasını bildi.