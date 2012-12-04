Beşiktaş hırçınlaştı

Siyah-beyazlılar, geçen yıla oranla daha agresif bir görüntü çizdiği bu sezonda daha fazla kart görüp, kart sayısını neredeyse ikiye katladı.

Geçen sezonun ilk 14 haftasında toplam 22 sarı, 3 de kırmızı kart gören "Kara Kartallar", bu sezon aynı sürede 42 kez sarı, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Tüm maçlarda kart gördüler

Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon oynanan 14 lig maçının tamamında kart gördü.

Son Orduspor maçında 6 futbolcusu sarı kart gören siyah-beyazlılarda, kadroda bulunan 27 oyuncunun 18'i ilk 14 karşılaşmada kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören oyuncular ise Veli Kavlak (Fenerbahçe maçı), Oğuzhan Özyakup (Mersin İdmanyurdu maçı) ve Hugo Almeida (Akhisar Belediyespor maçı) oldu.

5 futbolcu ceza aldı

Siyah-beyazlılarda, 5 futbolcu kart cezaları nedeniyle birer maç takımlarını yalnız bıraktı.

İbrahim Toraman Mersin İdmanyurdu maçında, Roberto Hilbert Medical Park Antalyaspor karşısında 4'er sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı.

Veli Kavlak Trabzonspor maçında, Oğuzhan Özyakup ise Bursaspor karşılaşmasında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Hugo Almeida ise Akhisar Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında çekti.

Bu arada Orduspor karşısında sarı kart gören Ersan Gülüm de, 4. sarı kartına ulaştı ve Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

4 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Toplam 3'er sarı kartları bulunan Hugo Almeida, Oğuzhan Özyakup, Uğur Boral ve Tomas Sivok, önümüzdeki maçlarda kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

En "hırçınları" Almeida ve Oğuzhan

Beşiktaş'ın bu sezon en "hırçın" futbolcuları Hugo Almeida ve Oğuzhan Özyakup oldu.

İki futbolcu da 3'er sarı, 1'er de kırmızı kart görüp, takımlarını birer maçta yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı futbolcuların geride kalan 14 lig maçında gördükleri kart sayıları şöyle:

Futbolcu Sarı Kırmızı Toplam

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Hugo Almeida 3 1 4

Oğuzhan Özyakup 3 1 4

Veli Kavlak 2 1 3

İbrahim Toraman 5 - 5

Roberto Hilbert 5 - 5

Ersan Gülüm 4 - 4

Uğur Boral 3 - 3

Tomas Sivok 3 - 3

Olcay Şahan 2 - 2

Manuel Fernandes 2 - 2

Allan McGregor 2 - 2

Necip Uysal 2 - 2

Mustafa Pektemek 1 - 1

Batuhan Karadeniz 1 - 1

Mehmet Akyüz 1 - 1

Filip Holosko 1 - 1

Emre Özkan 1 - 1

Erkan Kaş 1 - 1

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Toplam 42 3 45