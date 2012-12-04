Bu yıl 700 bin hindi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 12 yıldır hindi civcivi üreten firmanın sahibi yüksek ziraat mühendisi Abdullah Enes, yaptığı açıklamada, hindi civcivi üretiminde Türkiye'nin en büyük çiftliğine sahip olduklarını söyledi.

Birkaç üreticinin yer aldığı bu sektörde yılda 1 milyon Amerikan bronz türü siyah hindi üretildiğini dile getiren Enes, bunun yaklaşık 400 binini bizzat firmalarının karşıladığını anlattı.

Türkiye'nin hemen her yerine hindi civcivi gönderdiklerini aktaran Enes, şöyle devam etti:

"Şubattan haziran sonuna kadar bizden alınan civcivler, 1-2 ay kapalı ortamda fenni yemle beslendikten sonra meraya ve tarlalara bırakılır. Özellikle Trakya bölgesinde tarım alanlarındaki zararlı böceklere karşı hindi yetiştirilir. Hindiler merada böcek, ot ne bulursa yer. Hasat sonrası buğday, çeltik ve ayçiçeği tarlalarında beslenirler. İlk alındıkları 1-2 ayın dışında bu kanatlıların yem maliyeti sıfırdır. Merada beslenerek büyüyen hindiler, yılbaşında kesilmek üzere satışa sunulur."

"Kandıra", beyazına karşı

Enes, ülkede "Kandıra hindisi" olarak bilinen Amerikan bronz türü siyah hindilerden bu yılbaşında 700 bine yakın kesilmesinin beklendiğini vurgulayarak, yani yıl boyunca yüzde 70'inin yılbaşında tüketildiğini söyledi.

Yılbaşı için kümes üretimi olan beyaz hindilerden de kesildiğini belirten Enes, şunları kaydetti:

"Kandıra hindisi, doğal kanatlıdır. Beyaz hindi kümeslerde yemle beslenerek 70-80 günde kesim ağırlığına ulaşırken, Kandıra türleri için en az 7 ay geçmesi gerekir. Bu durum Kandıra hindisini, daha lezzetli ve sağlıklı yapar. Kaldı ki Kandıra'nın eti kırmızı beyaz hindinin ise piliç eti rengindedir. Ayrıca Amerikan bronz hindisinin kolesterolü piliç etine bile oranla çok daha düşüktür. Bunlar merada, açık alanda beslenmesinin sağladığı olumlu yanlarıdır."

Enes, yılbaşına yönelik satışlarının başladığını, ellerindeki binlerce hindiye bugünden büyük talep geldiğini vurgulayarak, "Ülkede genelinde erkekleri, 14-15 kilo, dişileri 7-8 kilo civarında satılıyor. Dişileri 5, erkekler ise 11-12 kilo et yapar. Canlı olarak erkekleri 80-100 lira, dişileri ise 60 lira civarında alıcı buluyor. Kilosu ortalama 10 liraya geliyor. Türkiye'de lezzetine ve sağlığına göre en ucuz et hindi etidir" dedi.