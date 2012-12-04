Denizbank'ı asla halka açmayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus işadamlarından oluşan geniş bir heyetle Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti dolayısıyla gerçekleştirilen "Sberbank Denizbank Kutlaması"nda konuşan Gref, bu yıl Sberbank'ta Rus Merkez Bankası'na ait yüzde 7,6 oranındaki hisselerin halka arzını tamamladıklarını anlattı.

Gref, "Bizim bir sonraki adımı atmamız gerekiyor. Bence Rus Merkez Bankası için bir sonraki hedef yüzde 25 hissenin elde tutulması. Bu, Rus Merkez Bankası için yeterli olacaktır. Devlet için en iyi çözüm denetim yaparak, yatırımlarını özel sektör için cazip görünmeyen alanlarda yapması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sberbank'ın kurucusu, ana hissedarı ve banka hisselerinin yüzde 50'si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahip olan olan Rusya Merkez Bankası'nın, Sberbank içerisindeki payını halka arzlar yoluyla azaltması gerektiğini belirten Gref, "Fakat Denizbank hisselerinin halka arz edilmesini kesinlikle düşünmüyoruz" dedi.

"Denizbank'ın ismi değişmeyecek"

Gref, Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Denizbank'ta isim değişikliğine gidileceği iddialarına ilişkin olarak da, "Denizbank ismi kalacak ve sadece 'Bir Sberbank Grubu' ifadesi eklenecek. Bu şekilde her iki ismin de yer alması sağlanacak. Gelecek birkaç yıl boyunca isim bu şekilde kullanılacak ve ismi değiştirmeyeceğiz. Birkaç yıl sonra ileriye bakarak isim konusunu nasıl daha iyi düzenleyebileceğimize karar verebiliriz" şeklinde konuştu.

"Rusya'nın en büyükleri Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor"

Türkiye'de Denizbank hisselerini satın alarak bu zamana kadarki en büyük Rus yatırımını yaptıklarını belirten Gref, "İstanbul'da Rus işadamlarının katılımı ile yapılan toplantılarda, Türkiye ekonomisinin başarılarından örnekleri yatırımcılarla paylaştık. Büyük Rus şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri benim yanıma gelerek, 'Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu, başarılarıyla nasıl iyi bir örnek oluşturduğunu, Türk hükümetinin politikalarının ne kadar etkili olduğunu' anlattılar. Bizim yatırımımızdan sonra Rus yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda daha fazla cesaret kazandı" bilgisini verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının "yatırım yapılabilir" notu sonrasında yaşanan yoğun sermaye akışı ile ilgili olarak Rusya deneyimini paylaşan Gref, şunları kaydetti:

"Ülkeye büyük fonlar giriş yapmıştı. Türkiye'de de benzer bir durum görülecek. Ama bu hemen bir iki ay içerisinde olmayacak. Biraz zaman alacak. Türk ekonomisinde giderek daha fazla yabancı yatırım göreceğiz. Rusya ve Türkiye arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler hızla artıyor. Rusya'nın en büyük 4-5 şirketi hali hazırda Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor. Aralarında enerji, gıda ve inşaat firmaları var. Bence Sberbank onların önünde çok iyi bir örnek oldu. Ayrıca Rasatom, Lukoil gibi şirketlerin yatırımları da Rus yatırımcılar için çok güzel örnekler oluşturdu."