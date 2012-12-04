Endişenizi anlıyoruz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Patriot sisteminin eski nesil silah olduğunu belirterek "Biz Türkiye'nin sınırlarında meydana gelen olaylarla ilgili kaygılarını paylaşıyoruz. Bu duruma ek olarak sınırda yeni bir kışkırtma yanlıştır" dedi. Putin, ünlü yazar Anton Çehov'un sözüne gönderme yaparak, "Duvarda silah varsa oyunun sonunda patlar" diye konuştu.

3'üncü Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Putin ile Başbakan Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde başbaşa görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

POZİSYONLARIMIZ BENZER

Türkiye ile Rusya'nın pozisyonlarının benzediğini ancak Suriye'nin geleceğinin hangi metotlarla oluşturulacağı konusunda farklılıklar bulunduğunu belirten Putin, "Görüşmemizde yeni fikirler üretildi. Bu fikirler üzerine çalışacağız. Tabi ki bir ülkenin topraklarına ateş açılıyorsa bunu unutmak görmezden gelmek çok zordur. Türkiye ve Rusya komşudur ve büyük sorumlulukları vardır" dedi.

PUTİN'İ HAVALİMANINDA ENERJİ BAKANI KARŞILADI

REJİMİN AVUKATI DEĞİLİZ

Putin, Suriye rejimini asla korumadıklarını da vurgulayarak "Rejimin avukatı değiliz. Bizi kaygılandıran şeyler Suriye'nin geleceğidir. Yakın geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasını istemiyoruz. Hatırlayalım Libya'daki militanları bazı rejimler nasıl desteklediler. Ve sonuçta bu da ABD büyükelçisinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Bir adım atarsak önce bu adımın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu. Putin Suriye'nin Türkiye'ye saldırması ihtimali ile olarak da "Garanti verecek durumda değiliz. Ama Suriye'nin böyle bir durumda komşularına herhangi bir saldırıda bulunacağını sanmıyorum. Bunun için bir uzman ya da istihbaratçı olmaya gerek yok" dedi.