Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Yrd.Doç.Dr. Özlenen Özkan, dünyada ilk kez 8 Ağustos 2011'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'e embriyo naklinin çok yakın olduğunu belirtti. Yrd.Doç.Dr. Özkan, Derya Sert'e embriyo naklinin Ocak ya da Şubat ayında yapılacağını, çoğul gebeliğin mümkün olabileceğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu, hamileliğe hazır olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Özkan, "Hasta psikiyatrisini düşünüyoruz. İlaç düzeyinin kontrolü, rahim gelişimi ve adet düzenini kontrol ediyoruz. Rahim zarı kalınlığı iyi durumda. Yeni yılın ilk aylarında embriyo naklini planlıyoruz. Şu an için herhangi bir embriyo nakli söz konusu değil. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.



BİRÇOK ÜLKE TAKİP EDİYOR

Embriyo nakli için yılbaşını beklediklerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Özkan, "Titiz davranmamızın nedeni var. Çünkü bu hamilelik dünyada bir ilk olacak. Başarılı olmak zorundasınız. Riski en aza indirmek zorundasınız. Çok ince eleyip sık dokuyoruz. Bu yüzden acele etmeye gerek yok" dedi.



Birçok ülkenin bu nakli yakından takip ettiğini aktaran Yrd.Doç.Dr. Özkan, "Hayvan deneyleri olan birkaç ülke ve klinik uygulama yapan İsveç bizi takip ediyor. Japonya, Amerika bu nakli yapmak isten ülkelerden birkaçı. Başarılı olmamız halinde mevzuat konuşulacak. Elbette başarılı olursak Türk tıp tarihi için farklı bir ufuk açılacak. Rahmi olmayan kadınlar için bir umut olacak. Çok fazla bekleyen hasta var ama mevzuat olmadığı için bir sıralama yapmadık" diye konuştu.