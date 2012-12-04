Obama'dan Suriye'ye kimyasal uyarı

Obama, Esad rejimine hitaben, "Dünyanın gözü üzerinizde, kimyasal silahların kullanımı hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.
ABD Başkanı Obama, nükleer silahların güvenlik altına alınmasıyla ilgili bir sempozyumda yaptığı açıklamada, "Bu silahları kullanmak gibi bir trajik hatada bulunursanız, bunun da neticeleri olur ve bundan sorumlu tutulursunuz. 21'inci yüzyılın, 20'nci yüzyılın en vahim silahlarıyla karartılmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
Obama, kimyasal silahların kullanılmasının doğuracağı neticelerin neler olduğu hakkında bir bilgi vermedi.