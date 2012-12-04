Putin'e yeni imaj

Nezavisimaya gazetesi tarafından kaleme alınan "Putin imajı radikal değişim geçiriyor" başlıklı analizde "Her işin erbabı maço erkek Putin" görüntüsünün bundan sonra görülmeyeceği, yerine Rusya halkının "aksakallı politikacı Putin" imajına alışmaya başlaması gerektiği vurgulandı.
Danışmanlarının Putin'e yeni bir imaj hazırlandığının aslında Türkiye ziyaretinden önce valiliklere gönderilen gizli bir yazışmayla ortaya çıktığının altını çizen Nezavisimaya gazetesi, "Aksakal Putin imajı 5 yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerine şimdiden hazırlık amacı taşıyor. Maço erkek Putin imajının önümüzdeki yıllarda bir dizi problemle karşılaşacak Rus halkını sıkmaya başlayacağı ortada. Onun yerine görmüş geçirmiş, akıllı sözler söyleyen oturaklı Rusya Devlet Başkanı imajı tercih edilecek. Mesela ABD açısından kritik dönemde tekerlekli sandalyeden ülkesini yöneten Franklin Roosevelt gibi. Danışmanlarının kendisine nasıl bir yeni imaj hazırladığını Putin'in kendisi bile bilmiyor olabilir. ‘Aksakal' rolüne bürünmesi gerektiğini acaba kendisine kim söyleyecek. 12 Aralık tarihinde Putin'in parlamentoya yıllık hitabını yapması gerekiyor. Yeni, aksakal Putin imajının ilk somut belirtileri orada görülecek" ifadelerini kullandı.