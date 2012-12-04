Sabancı'ya Alman ortak geldi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Alman firma ile imzanın dün akşam atıldığını ve izinlerin alınmasının ardından ilk çeyrekte ortaklığın başlayabileceğini söyledi.

Sabancı, E.ON ile 8 bin mw kurulu güç ve 6 milyon elektrik müşterisi hedeflediklerini belirterek, "Verbund ile Enerjisa'nın eski hedefi 5 bin mw idi. Hedefi 3 bin mw artırmış olduk. Bir de yeni hedef olarak toptan doğalgaz ticareti alanına gireceğiz" dedi.

EnerjiSA'nın halihazırda 1700 mw işletmede olan kurulu gücü bulunuyor.

26 MİLYON TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

2000 yılında VEBA ve VIAG firmalarının birleşmesiyle kurulan Alman firması E.ON dünyanın en büyük enerji firmalarından birisi olarak kabul ediliyor. Otuzun üstünde ülkede yaklaşık 26 milyon tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren şirket Alman DAX endeksinin 30 üyesinden biri. Şirketin dünya çapında yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor. 2011 yılı toplam satış rakamı 113 milyar euro.

E.ON kelimesi ise Yunan kökenli ve sonsuzluk anlamına geliyor.

TEMELİ 1996'DA ATILDI

Enerjisa 1996'da, Sabancı Holding'e ait şirketlerin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. Şirket 2007 yılında Avusturyalı Verbund ile eşit ortaklığa gitti. Enerjisa Enerji A.Ş. bünyesinde, Enerjisa Enerji Üretim, Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Ticaret, Enerjisa Elektrik Dağıtım ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış olmak üzere 4 operasyonel şirketi bulunuyor. Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre Enerjisa şirketlerinin 2011 yılı konsolide satış cirosu 3,7 milyar TL'ye seviyesinde.