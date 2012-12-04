Sandy fırtınası otomobil sektörünü uçurdu

Autodata verilerine göre ABD'de kasım ayında 1.14 milyon araç satıldı. Geçen sene aynı dönemde ise 994 bin otomobil satılmıştı. Yıllık toplam satışın ise yaklaşık 15.5 milyon adet otomobile ulaşacağı tahmin edilirken bu da 2008'den beri en yüksek satış rakamı anlamına geliyor.

Birçok otomobil firmasının bu sene yapacakları satışların tahminlerin üzerine çıkacağı ve bu canlanmanın 2013'te de devam edeceği belirtildi.

Truecar internet sitesi analisti Jesse Toprak, kasımın otomobil sektörü açısından iyi geçtiğini ve aralığın daha da iyi geçeceğini söyledi. Analistlere göre kasımdaki satışların yaklaşık 30 bini kasırgada hasar gören araçlarını değiştirmek isteyen tüketiciler oluşturdu. Toprak, kasırgada yaklaşık 200 bin aracın hasar gördüğünü ancak bunların dörtte birinin yeni bir araçla değiştirilmesini beklediklerini vurguladı.