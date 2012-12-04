Sandy fırtınası otomobil sektörünü uçurdu

ABD’de etkili olduğu bölgelerde büyük hasarlara yol açan Sandy kasırgası otomobil sektörüne hayat verdi. Amerikalılar kasırga nedeniyle hasarlanan araçların ...
Et Balık Kurumu merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin de aralarında olduğu 12 sanıklı davada, kurum müfettişleri hazırladıkları raporu mahkeme sundu.
Sabancı Holding şirketlerinden Enerjisa'da ortaklık değişimi oldu. Enerjisa'da Avusturyalı Verbund yerine ortak olarak Alman E.ON geldi. E.ON, Verbund'un yüzde 50 ...
Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesini 3,5 milyar dolara satın alan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, Sberbank'ın Rus Merkez Ba ...
Üreticiler, “Kandıra hindisi”nde, yılbaşında 700 bin satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.
HSBC, 2008’deki finansal krizden beri ilk kez riskli kredi satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Dünyada 500 milyon engellinin yaşadığı tahmin edilirken, Türkiye’de yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımız bulunuyor.
Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “İpek Yolu’nu bu sefer geniş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji ko ...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Asgari ücretlilerin dört gözle beklediği zam pazarlığı öncesi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in genel başkanları, asgari ücretin insan onuruna yakışır standartlara kavu ...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre kış şartlarına uygun lastiği bulunma ...
Genel bütçe gelirlerinde de yer alan 10 aylık vergi cezalarının yüzde 8,3'ü tahsil edilebildi.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin üretim ve ihracat yapısıyla 2023 hedeflerini yakalamasının asla mümkün olmadığını belirterek, “Sanayimizde bir zi ...
Sanayide istihdam bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6, bir önceki döneme göre yüzde 1 arttı.