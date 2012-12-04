Yarın tüm Türkiye'de hastaneler eylemde

sağlık bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 telefon hattına 2 ayda 2 kere şikayet gelmesi üzerine, psikolojisi bozularak çalıştığı hastanenin 6'ıncı katından atlayarak intihar etmesi Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, DİSK/Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'nı harekete geçirdi. Bu birlikler başta olmak üzere birçok doktor eyleme gideceğini açıkladı. Ayrıca İstanbul Tabip Odası da 4 Aralık Salı günü 08.00'den 13.00'a kadar meslektaşları Dr. Melike Erdem için "Beyaz İsyan & Kırmızı Karanfil Eylemi" gerçekleştireceklerini belirtti.

TÜM HASTANELERDE EYLEM VAR

Türk Tabipler Birliği'nin de çağrısıyla, internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarın tüm Türkiye'de sabah 08.00 ile 10.00 saatleri arasında acil sağlık hizmeti dışında hiçbir sağlık hizmeti verilmeyecek.



Türk Tabipler Birliği'nin internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi;



Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar"

Hayatının ve mesleğinin baharında bir asistan hekim

(Elinde, zanlının adresini gösterir gibi tuttuğu "SABİM savunma"sıyla)

niye "intihar" eder bu ülkede?

Sağlıkta "Dönüşüm" can almaya devam ediyor.

İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 günü, Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 SABİM hattına yapılan bir şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra çalıştığı hastanenin altıncı katından atlayarak "intihar etti".

O'nu tanıyanlar, birlikte çalıştığı arkadaşları anlatıyor;

Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde maruz kaldığı baskılardan/mobbingden kaçıp kurtulmak için gelmiş...

Adalet ve vicdan duygusuna sahip, alçak gönüllü, ön yargısız, maskesiz, yardımsever, ailesine düşkün, geleneksel değerlere bağlı, çalışkan, yaşam coşkusu ile dolu pırıl pırıl genç bir insan.

İhtisasının son yılında bile sayıları azalmayan ağır acil servis nöbetleri...

Haksız yere maruz kalınan bir soruşturma daha...

Koltukta kollarını iki yana salıp artık yorulduğunu, hastalara yetemediğini üzüntüyle söyleyen idealist bir hekim.

Ve trajik bir son!

(Ölüm adın kalleş olsun!)

Üzgünüz... Kızgınız... Öfkeliyiz...

Genç meslektaşımızın ölümünden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan;

"Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan Melike Erdem'le ilgili SABİM'e şikayette bulunulduğu, şikayet neticesinde soruşturma açıldığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. ... Ancak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan bir hasta ile ilgili 22 Kasım 2012 tarihinde bir başvuru olmuştur." şeklindeki "açıklama" öfkemizi daha da arttırıyor.

"Açıklama"daki;

"Sağlık camiamızı acıya sevk eden bu olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar devam ederken, bir takım yorumlarla konuyu istismar anlamına gelecek yaklaşımlarda bulunmak etik ve vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır." ifadesini ise etikten ve vicdandan nasibini almamışların suçluluk telaşının delili olarak görüyoruz.

Dr. Melike Erdem'in "intihar"ın arifesinde savunma vermeye zorlandığı SABİM şikayetinin tarihi, sayısı ve içeriği belgeli olarak elimizdedir.

Her şey gayet açık:

Acil serviste çalışan genç meslektaşımız, acille herhangi bir ilgisi olmadığı halde, hastanın özürlü olmasını da göz önünde bulundurarak kendisine yardımcı oluyor ve bu nedenle âdeta bir suç işlemiş gibi soruşturmaya uğruyor.

Ve aynı gün çalıştığı hastanenin altıncı katından aşağı atlayarak "intihar" ediyor.

Görgü tanıkları kendini boşluğa bıraktığında, SABİM'e verdiği "savunma"yı, zanlının adresini gösterir gibi, elinde tuttuğunu belirtiyorlar.

Suçluluğun telaşına kapılan yetkililer ise delilleri karatmaya, yok etmeye çalışıyorlar.

Sağlık Bakanlığı'nın, Dr. Melike Erdem'in ölümüyle ilgili delilleri karartmasına asla izin vermeyeceğiz.

Hekimleri, sağlık çalışanlarını hastalara kırdıran "Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı"na karşı isyan ediyoruz!

Bütün sağlık çalışanları olarak "Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden" diyoruz.

Talebimiz açık ve nettir:

Alo 184-SABİM Hattı Derhal Kapatılmalıdır!

Sağlığa Bakan'dan cevap bekliyoruz!