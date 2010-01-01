Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cesedine ulaşıldığını söyledi.
TİM verilerine göre ihracat eylül ayında yüzde 7.4 artışla 11.4 milyar dolara çıktı.
TBMM Başkanlığı’na sunuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl galericiyi öldürüp yeğenini yaralayan zanlı, mahkeme tarafından 42 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dünyanın en güvenli şifresiydi ama artık deşifre oldu!
Türkiye pahalı benzinde rekor kırdı.
Türkiye'de en çok seçilen ders Hazreti Muhammed'in hayatı dersi' bilgisi doğru değil. En çok seçilen ders, matematik uygulamaları dersidir
CHP Atatürk'ün partisi diyorlar, yalan! Atatürk'ün partisi olur mu yahu! Atatürk'ün partisi 10 Kasım 1938'de kapandı.
Tyco Türkiye'de kime rüşvet verdi?
Krizde 130 milyar euro için Almanya’nın kapısını aşındıran Yunanistan, eski bir kozu kullanacak.
35 yaş kadını da akşamcı oldu...
Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru konusunda bilgi vermek üzere televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, "Üniversitenin başarısı Antalya'nın marka değerini yükseltiyor" dedi.