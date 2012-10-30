Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Rahim Esgi, ''Engellilerin evlerine ekmek götürebilmesi için artık bekleyecek vakti kalmamıştır'' dedi.
Antalya'da 2010 yılında 9 kişi olan kesici aletlerle öldürülme olayının 2012 yılının 11 ayında 27'ye yükselmesi üzerine kesici alet taşıyan kişilere yönelik uygul ...
Yaklaşık 3 yıl bacakları ağrıyan 79 yaşındaki kadın, kalçasının kırılması nedeniyle gittiği hastanede ağrılarına bacaklarındaki toplardamarlarının tıkanık olmasın ...
Antalya kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Saklıkent kayak merkezine yılın ilk yarı yağdı. Güneşli bir havanın olduğu sahil kesimlerinde ise turistler sıcak ...
Anadolu Yatırımcılar Derneği'nin şube açılışında AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Tarkan Tüz ...
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr."Yılbaşından sonra embriyo naklini planlıyoruz" dedi.
Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Rahim Esgi, "Engellilerin evlerine ekmek götürebilmesi için artık bekleyecek vakti kalmamıştır" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçelere Müdürlüğü'nün Gürsü'daki şantiyesinde çalışan işçiler, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı ...
Antalya'nın Serik ilçesinde kısa süreli etkili olan yağış, cadde ve sokakları sular bıraktı.
Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Engeliniz Engelimizdir" projesi devam ediyor.
Antalya'da Büyükşehir Yasası'na ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, gelecek yerel seçimlerde ise CHP ve AK Parti'nin oylarının 30 bandınd ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demre'nin tarihi zenginliklerine dikkati çekerek, "Likya sahilini bütünüyle zaten Dünya Mirası Aday Listesi'ne almıştık."
polisi kentte zehir tacirlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda 5 kişiyi gözaltına alırken, 3 kilo 251 gram eroin, 8 kilo 301 gram esrar ile 25,7 gram koka ...
Sandıklıspor Kırıkhanspor maçı hazırlıklarını şehir stadında yaptığı çift kale taktik antremanı ile sürdürdü.