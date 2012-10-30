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Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Rahim Esgi, ''Engellilerin evlerine ekmek götürebilmesi için artık bekleyecek vakti kalmamıştır'' dedi.
IMKB DOLAR EURO ALTIN BONO 0
Antalya Merkez
.: Ağrıların nedeni kalçası kırılınca anlaşıldı
.: Zirvede kar, sahilde güneş var
.: Antalya Bürosu'nun Bölge Haberleri
.: Dünyanın Kadavradan İlk Rahim Nakli
.: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
.: Üç Aydır Maaş Alamayan Belediye İşçileri
.: CHP ve AKP 30 Bandında Oy Alacak
.: Kültür ve Turizm Bakanı Günay
.: Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor
.: Kopyalayan şahıs yakalandı
.: Usk ilk toplantısını yaptı
.: Başbakan yardımcı Beşir Atalay
.: Beldelerin ilçe olmasını istediler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Rahim Esgi, ''Engellilerin evlerine ekmek götürebilmesi için artık bekl


Kesici aletle ölüm olayları arttı
Kesici aletle ölüm olaylarý arttý Antalya'da 2010 yılında 9 kişi olan kesici aletlerle öldürülme olayının 2012 yılının 11 ayında 27'ye yükselmesi üzerine


Alanya
.: Katil Zanlısı Adliyede
.: İşten çıkartılan kapıcı intihar etti
.: Alanya'da Kaza
.: Deprem değil yağmur vurdu
.: Turistler de kendilerini plajlara attılar
.: Kaybolan Köylü 2 gün sonra bulundu
.: Ağaç köklerine yaptığı aşılama ile patlıcan yetiştirdi.
.: Alanya da üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
.: Yağ varili patladı 1 kişi yaralandı
.: Ağaçtan düşen kadın yaralandı
.: Alanya'yı Şimdide Dolu Vurdu
.: Patpatın altında kaldı
.: Alanya'da oturma eylemi
Cesedin kimiliği belirlendi
Cesedin kimiliði belirlendi Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar beldesinde denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Mahmutlar beldesinde sahilde g


Kaçak 170 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Kaçak 170 Cep Telefonu Ele Geçirildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak yollarla getirildiği tesp


Side - Manavgat
.: Turizm diğer sektörleri çökertti
.: Beyaz Altın Rağbet Görmüyor
.: Kurban kesim kursu açılıyor
.: Baş pehlivanlar Manavgat'a geliyor
.: Değerli, göreve başladı.
.: Antalya'da korkunç kaza!
.: Manavgat'ta trafik kazası!
.: Çalışmalar tamamlandı
.: İş umuduyla Manavgat'a geliyorlar
.: Cansız bedenine ulaşıldı
.: Manavgat ırmağında koyboldu
.: Kaybolan fotoğrafçının cesedi bulundu
.: Hala bulunamadı...
Manavgat Ziyareti
Manavgat Ziyareti Tacikistan Ankara Büyükelçisi Farruh Homiddinoviç Şaripov, Antalya'nın Manavgat ilçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu’


Din görevlilerine güvenli internet semineri
Din görevlilerine güvenli internet semineri Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenli internet projesinin ikinci semineri Hisar Cami'nde gerçekleştirildi.


Serik - Belek
.: Kum Kamyonu Operasyonu
.: Karayolu Trafiğe Açıldı
.: Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor
.: Serik'te trafik kazası
.: Köprü Müjdesi
.: Serik'in nüfusu arttı
.: Serik'e Doğalgaz Verildi
.: Sel Bölgesinde Çalışmalar Denetleniyor
.: Serik'te Zirai İlaç Operasyonu
.: Bu devir bizi teğet geçti devri değildir
.: Serik'te trafik kazası: 1 ölü
.: Anne ve Kızı Defnedildi
.: Sel Felekatinin Ardından Yaralar Sarılıyor
Serik'te Etkili Yağış
Serik'te Etkili Yaðýþ Antalya'nın Serik ilçesinde kısa süreli etkili olan yağış, cadde ve sokakları sular bıraktı.


Yerime usta yetiştiremedim
Yerime usta yetiþtiremedim Antalya'nın Akseki ilçesinde 80 yaşındaki Nebi Doğanay, 66 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdürüyor.


Kemer
.: Kemer Belediyesi'ne operasyon
.: Turizme Halk Dansları Katkısı
.: 100 Öğrenci Katıldı
.: Bilardo Şampiyonası'nda Kuralar Çekildi
.: 10 TL İçin 3 Yıl Uğraştı
.: Kemer'de İşyeri Yangını
.: Kemer'de Kaza 1 Yaralı
.: Kemer'de Turizm Nereye Gidiyor?
.: Kemer Esnafına Eğitim!
.: Günay, İzmir Fuarı'nda Kemer'in Konuğu
.: Antalya'da trafik kazası
.: Kemer CHP Teşkilatı'nda istifa!
.: Dünya Kadınlar ve Gençler Petank Şampiyonası
Sahada ambulans helikopter!
Sahada ambulans helikopter! Fenalaşan bir vatandaş, kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi'nde kalbi durunca, hazırlık maçının oynandığı stada ambulans


Yuvaları koruma altına alındı
Yuvalarý koruma altýna alýndý Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu gönüllüleri, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesi sahilinde 9 caretta ca


Kumluca - Finike
.: Ekim ayı toplantısı yapıldı
.: Şüpheli bavul paniği
.: Kumluca'da Trafik Kazası
.: 13. Tarım ve Seracılık Festivali
.: Teknoloji Tasarım Projeleri Sergide
.: Yeni Yönetim Tanıtıldı
.: 25 Muhtarla Bir Araya Geldi
.: Yılın İlk Güreşleri Yapıldı
.: Finike'de Trafik Kazası
.: Kumluca ADD Korosu Konser Verdi
.: Öğrencilere Ücretsiz Sinema
.: '18 Mart Çanakkale Zaferi' Etkinliği
.: Tesislerin İhalesi Yapıldı
Evlerinde bıçakla öldürüldüler
Evlerinde býçakla öldürüldüler Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, eşiyle birlikte evlerinde ölü bulundu. Finike’nin Arif köyünde yaşayan D


Kumluca Domatexpo Açıldı
Kumluca Domatexpo Açýldý Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, dünya sebze üretiminde Türkiye’nin 4'üncü sırada olduğunu ve 24 milyar hek


Demre - Kaş
.: Noel baba Demre'de
.: 'İlçemize Doktor Geldi' ananosu
.: Eğitime tam destek
.: Kaş'ta tapınak bulundu!
.: Kaymakamdan Anaokuluna Ziyaret
.: Kalkan'da Silahlı Kavga
.: İnşaatta Hırsızlık
.: MHP Kaş ilçe kongresi yapıldı
.: Halk Konutlarının Yıkımına Başlandı
.: Karatepe Caddesi Hizmete Açıldı
.: Demre Müftülüğü'ne Bahattin Ataklı Atandı
.: Okulda Aşure Günü Düzenlendi
.: Son Değirmeni Yaşatma Çabası
Denizde vahşet!
Denizde vahþet! Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında taşa bağlanıp denize atılan bir köpek bulundu.


Son başvuru tarihi belli oldu
Son baþvuru tarihi belli oldu 2B arazilerinin hak sahiplerine doğrudan satışının yapılabilmesi için gerekli olan başvuru süresi 30 Ekim 2012 tarihinde


Afyon
.: Azerbaycan sağlık bakan yardımcısı
.: Kamu hastaneleri birliği
.: Eğitime destek için teşekkür ziyareti
.: Eğitimcileri kabul etti
.: 25 kişiye diyabeti anlattı
.: Aşure dağıtımı gerçekleştirildi
.: Sandıklıspor 1 puana sevinemedi
.: Hastalığına tıp çaresiz kaldı
.: İşyerleri kiraya verilecek
.: Öğrenim Gören Öğrencilere Ziyaret
.: Sabah Namazına Giderken Öldürüldü
.: 2013 MAayıs Ayında Bitiyor
.: Kansere Manda Yoğurdu
Antremanlarını sürdürüyorlar
Antremanlarýný sürdürüyorlar Sandıklıspor Kırıkhanspor maçı hazırlıklarını şehir stadında yaptığı çift kale taktik antremanı ile sürdürdü.


Yeni otogar ihale edildi
Yeni otogar ihale edildi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılan yeni otogar işyeri ihalesi, belediye encümeni huzurunda yapıldı.


Burdur - Isparta
.: 29 ton deri toplandı
.: 10 tane tekerlekli sandalye kazandırdı
.: Asım'ın Sesi okuyucularla buluştu
.: Trafiği rahatlatacak
.: Isparta'da konserli bayram
.: Ahırdan 23 keçi çaldı
.: Burdur'da Bayram
.: Sahte para pazarına girmeyecek
.: Okul ziline ayar
.: Koku sorunu çözüldü
.: Burdur Suiti'ne plaket
.: Denizden temiz su elde edildi
.: Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
Isparta Belediyesi zam yapmadı
Isparta Belediyesi zam yapmadý Isparta Belediyesi, vatandaşa hizmet karşılığında aldığı bedellere gelecek yıl için zam yapmadı.


Yıkım saatleri belirlendi
Yýkým saatleri belirlendi Isparta Vali Yardımcısı Cengiz Ata'nın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, ilde kalorifer ve sobaların yakım s


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